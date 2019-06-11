تمديد اتفاق الغاز بين “سوناطراك” والشركة البرتغالية “Galp” لـ 10 سنوات

تم تمديد اتفاقيات التزويد بالغاز الطبيعي بين شركة “سوناطراك” ، والشركة البرتغالية “Galp” لمدة 10 سنوات اضافية.
وحسب بيان لشركة “سوناطراك” وقعت شركة سوناطراك ، الشركة البرتغالية فالب اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي بحجم 2.5 مليار متر مكعب .
وأضاف البيان، انه من خلال هذه الاتفاقيات تقوم سوناطراك و “قالب ” بتميد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات اضافية .
وتعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي للشبه الجزيرة الاييبرية .
ويشار على سبيل التذكير ان شركتي سوناطراك وقالب يربط بينهما عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي منذ 1994.
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