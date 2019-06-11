تمديد اتفاق الغاز بين “سوناطراك” والشركة البرتغالية “Galp” لـ 10 سنوات

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تمديد اتفاق الغاز بين “سوناطراك” والشركة البرتغالية “Galp” لـ 10 سنوات
بقلم شهرزاد مزياني

تم  تمديد اتفاقيات التزويد بالغاز الطبيعي بين شركة  “سوناطراك” ، والشركة البرتغالية  “Galp” لمدة 10 سنوات اضافية.

وحسب بيان لشركة “سوناطراك”  وقعت شركة سوناطراك ،  الشركة البرتغالية فالب  اتفاقيات لتزويد  السوق البرتغالي  بالغاز الطبيعي بحجم 2.5 مليار متر مكعب .

وأضاف البيان، انه من خلال هذه الاتفاقيات تقوم سوناطراك و “قالب ” بتميد  شراكتهما  التاريخية  لمدة 10 سنوات اضافية .

وتعزز  هذه الاتفاقيات  مكانة سوناطراك  كمورد رئيسي للشبه الجزيرة الاييبرية .

ويشار  على سبيل التذكير  ان شركتي سوناطراك  وقالب  يربط بينهما عقد  بيع وشراء  الغاز الطبيعي منذ 1994.


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