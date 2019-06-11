تمديد اتفاق الغاز بين “سوناطراك” والشركة البرتغالية “Galp” لـ 10 سنوات

تم تمديد اتفاقيات التزويد بالغاز الطبيعي بين شركة “سوناطراك” ، والشركة البرتغالية “Galp” لمدة 10 سنوات اضافية.

وحسب بيان لشركة “سوناطراك” وقعت شركة سوناطراك ، الشركة البرتغالية فالب اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي بحجم 2.5 مليار متر مكعب .

وأضاف البيان، انه من خلال هذه الاتفاقيات تقوم سوناطراك و “قالب ” بتميد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات اضافية .

وتعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي للشبه الجزيرة الاييبرية .

ويشار على سبيل التذكير ان شركتي سوناطراك وقالب يربط بينهما عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي منذ 1994.