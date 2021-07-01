تمديد اجراءات الحبس المؤقت في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تمديد الحبس المؤقت لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لاستكمال التحقيق معها في الموضوع في قضايا الفساد المتابعة بها.

وتتعلق القضايا بثلاثة ملفات بمهرجان الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 ومهرجان الافريقي لسنة 2009 وتلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية لسنة 2011.

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” فإن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة طالب بإجراء 11 خبرة في الملف المتابع به خليدة تومي في حين تم تبليغها فقط بثلاثة خبرات حول اجراءات التسيير الادارية و ابرام العقود بخصوص مهرجانات الثقافية الثلاثة المتابعة بهم.

كما تتعلق القضايا بتسيير مؤسسات EPic( الاقتصادية ) التابعة لقطاع الثقافة و الاعتمادات المالية التي اخذتها وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في اطار هذه التظاهرات ، و حسب المعلومات ان المتصرفيين التابعين للمؤسسات العمومية الاقتصادية لم يتم توجيه الاتهام لهم.

و يتابع في الملف وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة لمدة تتجاوز 18 شهر رفقة (ب عبد الحميد ) رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات و (الامر بالصرف )المتواجد رهن الحبس المؤقت و المدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية .

ووجهت للمتهمين تهم فساد تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساؤة إستغلال الوظيفة .