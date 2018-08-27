عاجل

تمديد احتجاز سعد لمجرّد لـ 24 ساعة.. وهذه هي الفتاة المعتدى عليها

فن وثقافة
  • -
  • 4
تمديد احتجاز سعد لمجرّد لـ 24 ساعة.. وهذه هي الفتاة المعتدى عليها
بقلم إيمان ض

قررت الجهات القضائية الفرنسية تمديد احتجاز الفنان المغربي سعد لمجرّد 24 ساعة بعد قضية اغتصاب .

وحسب مواقع اخبارية، فإنّ الفتاة التي قدّمت الشكوى هي من مواليد 1989 ،مشيرة إلى أنّ الفتاة فرنسية من أصول مغربية.
وحسب ذات المصادر، فإنّه حسب شهادات فإنّ الحادثة وقعت في أحد النوادي الليلية.
ولايزال لمجرّد محتجزا في مقر شرطة سان تروبيز بقرار من المدّعي العام.


طالع أيضا

التعليقات (4)

  • فاطمة

    هذا الإنسان مريض. لازم يتعالج. ما راهوش عارف واش رآه يدير. Il a surement des pulsions qu’il n’arrive pas à contrôler

  • Karim

    يبانلي مكبوت اتزوج وريح ترونكيل

  • guod

    لالا هادي مغربية عاهرة طيحاتو في الفخ باش ديرلو شانطاج بالمال

  • شخص

    رويبضة بامتياز

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital