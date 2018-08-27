تمديد احتجاز سعد لمجرّد لـ 24 ساعة.. وهذه هي الفتاة المعتدى عليها

قررت الجهات القضائية الفرنسية تمديد احتجاز الفنان المغربي سعد لمجرّد 24 ساعة بعد قضية اغتصاب .

وحسب مواقع اخبارية، فإنّ الفتاة التي قدّمت الشكوى هي من مواليد 1989 ،مشيرة إلى أنّ الفتاة فرنسية من أصول مغربية.

وحسب ذات المصادر، فإنّه حسب شهادات فإنّ الحادثة وقعت في أحد النوادي الليلية.

ولايزال لمجرّد محتجزا في مقر شرطة سان تروبيز بقرار من المدّعي العام.