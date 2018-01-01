تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الإثنين، أن محكمة صهيونية طلبت تمديد فترة اعتقال عهد التميمي ووالدتها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، فإن نيابة الاحتلال الصهيوني قدمت اليوم لائحة اتهام أمام المحكمة العسكرية للاحتلال الصهيوني ضد الطفلة عهد التميمي

التي تواصل اعتقالها منذ أكثر من أسبوعين.

وحسب “معا”، فإن جيش الاحتلال الصهيوني وجه تهم مهاجمة ضابط وجندي في 15 من الشهر الماضي

بالإضافة إلى 5 مرات سابقة هاجمت من خلالها الطفلة عهد جنود الاحتلال والقت باتجاههم الحجارة.

كما اعترضت عملهم بالإضافة إلى المشاركة في المواجهات وتحريض الآخرين على المشاركة فيها.

إضافة إلى ذلك تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي والدة عهد

والتي اتهمت هي الأخرى بالمشاركة في ضرب الضابط والجندي والتحريض على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.