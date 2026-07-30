تمديد الأبواب المفتوحة للتعليم الفني العالي إلى 6 أوت المقبل

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول التعليم الفني العالي، اليوم الخميس، بمركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر بالجزائر العاصمة. وذلك في إطار مرافقة حاملي شهادة البكالوريا وتعزيز توجيههم نحو مسارات التكوين في مجالات الإبداع والفنون.

وأوضحت الوزارة بأن الإقبال الذي شهدته التظاهرة والطلبات التي عبّر عنها عدد من الطلبة الراغبين في التعرف على عروض التعليم الفني العالي، دفعها إلى تمديد فعاليات الأبواب المفتوحة إلى غاية 6 أوت 2026، بدلًا من 2 أوت المحدد سابقًا. بما يتيح لأوسع شريحة من حاملي شهادة البكالوريا فرصة الاطلاع على التخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم الفني العالي التابعة للقطاع، والتعرف على مختلف المعلومات المتعلقة بمسارات التكوين وشروط الالتحاق.

وتندرج هذه التظاهرة الإعلامية والتوجيهية ضمن جهود وزارة الثقافة والفنون للتعريف بمؤسسات التعليم الفني العالي التابعة لها، وبمختلف عروض التكوين التي توفرها في تخصصات الفنون الجميلة، والموسيقى، وفنون العرض، والسينما، وحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، إلى جانب تمكين الطلبة من الاطلاع على شروط الالتحاق، ونظام الدراسة، وآفاق التكوين والاندماج المهني.

وخلال إشرافه على افتتاح التظاهرة، أكد ممثل وزيرة الثقافة والفنون، صالح أمقران، أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يجسد حرص القطاع على مرافقة الطلبة في مرحلة اختيار مساراتهم الجامعية، من خلال توفير فضاء مباشر للتوجيه والإعلام والإجابة عن مختلف انشغالاتهم.

وأوضح بأن البرنامج يتضمن أجنحة تعريفية وعروضًا وشروحات يقدمها مؤطرو المؤسسات المشاركة حول التخصصات المتاحة، وشروط الالتحاق، ومناهج التكوين، وآفاق البحث والتشغيل، بمشاركة المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة، والمعهد الوطني العالي للموسيقى، والمعهد الوطني لمهن فنون العرض، والمدرسة الوطنية العليا لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية بتيبازة، والمعهد الوطني العالي للسينما “محمد لخضر حمينة”.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن المتابعة المباشرة التي توليها وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، لملف التعليم الفني العالي، حيث ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، خُصص للتحضير للدخول الجامعي المقبل، بما يكفل توفير أفضل ظروف الاستقبال والتأطير البيداغوجي والإداري للطلبة الجدد.

كما ثمّنت الوزارة إدراج تخصصات مؤسسات التعليم الفني العالي التابعة لها، لأول مرة، ضمن منصة “بروغرس” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية والاجتماعية، ويجسد خطوة نوعية في مسار تكامل التعليم الفني العالي مع المنظومة الوطنية للتعليم العالي.

وجددت وزارة الثقافة والفنون التزامها بتطوير منظومة التعليم الفني العالي والارتقاء بجودة التكوين في مختلف التخصصات الإبداعية، داعية الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا إلى زيارة فضاءات الأبواب المفتوحة والاطلاع عن قرب على الفرص التي توفرها مؤسسات القطاع، بما يساعدهم على بناء مسارات أكاديمية ومهنية واعدة في خدمة الثقافة والفنون الوطنية.