تمديد الإعفاء من التأشيرة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج إلى غاية نهاية 2026

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، عن تمديد العمل بالإجراء التسهيلي المتعلق بدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وحرصه على التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. لا سيّما ما يتعلق بتسهيل إجراءات تنقلها إلى أرض الوطن.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يسمح للمستفيدين بالدخول إلى الجزائر ومغادرتها دون شرط الحصول على تأشيرة. بالاكتفاء باستظهار جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفق بجواز السفر الوطني البيومتري أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. حتى وإن كانا منتهيَيْ الصلاحية، مع الالتزام باستعمال الوثائق نفسها عند الدخول والمغادرة.