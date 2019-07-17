تمديد التسجيلات في الماستر إلى غاية 31 جويلية الجاري

استجابة للطلبة الذين لم يتحصلوا على شهادات النجاح هذا العام

حصر مدة التكوين في الدكتوراه في ثلاث سنوات فقط

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد فترة تسجيلات الماستر إلى غاية نهاية شهر جويلية، وهذا كي يتمكن الطلبة الذين سيتحصلون على شهادات تخرجهم من التسجيل في المنصة الإلكترونية «بروغرس».

التي تتطلب حصول الطالب على الأقل على 6 سداسيات، ويأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه عدد مناصب الدكتوراه إلى 5 آلاف منصب.

وتشمل تسجيلات الماستر شهادات النظام الكلاسيكي وحاملي شهادات دفعة 2019 الذين تحصلوا على شهادة النجاح أو ضمنوا 6 سداسيات.

كما قررت وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي رفع نسبة الحاملين لشهادة الليسانس في النظام القديم بشرط

متابعتهم لدراسة الماستر أو الماجستير للتسجيل في مسابقة الدكتوراه المقرر إجراؤها شهر أكتوبر القادم.

وجاء بعد طلبات عديدة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس والذين لديهم مستوى ماستر أو ماجستير،

وهذا قصد التسجيل في الدكتواه واجتياز المسابقة، خاصة وأن عملية التسجيلات في السنوات الأخيرة شارك فيها أغلب الطلبة الجدد الدارسين لنظام «أل أم دي».

وحسب رئيس تنسيقية طلبة الدكتوراه «بودراجي مراد»، فإن المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي معنيون بالإشراف على المسابقة.

مع الحرص على أن تكون مدة التكوين ثلاث سنوات فقط ابتداء من تاريخ أول تأهيل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من القرار رقم 547 المؤرخ شهر جوان سنة 2016.

من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير والذين سيحصلون عليها قريبا،

سيُسمح لهم بالتسجيل بداية من السنة الجامعية المقبلة في شهادة الدكتوراه من دون إجراء مسابقة، بالإضافة إلى

إعفائهم من التكوين في السنة الأولى وسيشرعون في البحث مباشرة، كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم اعتماد تسمية موحدة لشهادة الدكتوراه من دون تسميتها دكتوراه «أل.أم.دي» ولا دكتوراه العلوم.