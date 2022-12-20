تمديد التسجيل في مسابقة الدكتوراه الى يوم غد ..والاقصاء لهذه الفئة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد عملية التسجيل في مسابقة الدكتوراه. إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية عشر ليلا.

وجاء هذا بعد الطلبات العديدة التي وصلت الوزارة من طرف عدد من المؤسسات الجامعية والطلبة على حد سواء .

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أن آخر أجل كان بالأمس. إلا أنه تم إضافة 48 ساعة لتمكين الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم من التسجيل بأريحية.

كما حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبلين على اجتياز مسابقة الدكتوراه المقررة في الفترة الممتدة من 15 جانفي الى 15 فيفري 2023. من الغش في الإمتحان ،حيث سيحرم كل طالب قام بالغش من إجتياز المسابقة لمدة 5 سنوات كاملة .

وجاء في المنشور الوزاري الخاص بتنظيم كيفية إجراء مسابقة الدكتوراه أن الغش في مثل هذ الإمتحان سيُحرم صاحبه من حلم مواصلة الدراسة لمدة 5 سنوات كاملة .

كما أن كل محاولة سرقة علمية، أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية. المتضمنة في الأطروحة والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة. أو بعدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة تعرض صاحها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب .

كما أكد المنشور الذي تحوز” النهار أون لاين “نسخة منه ،أن الإلتحاق بالتكوين بالدكتوراه. يكون على أساس المسابقة بالنسبة للحاصلين على شهادة ماستر 2 أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. وعلى أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستر أو اي شهادة معترف بمعادلتها .

وأكد المنشور ان قائمة المترشحين المعنيين باجراء المسابقة الكتابية تحدد على اساس ترتيبهم من 10 بالمائة الاوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة .