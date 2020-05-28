تمديد الحجر إلى غاية 13 جوان والرفع الكلي للحجر المنزلي على 4 ولايات

قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد تمديد الحجر الصحي المفروض على بعض ولايات الوطن إلى غاية يوم 13 جوان .

وحسب بيان الوزارة الاولى فإن تمديد الحجر 15 يوما ويدخل حيز التنفيذ إبتداء من السبت 30 ماي إلى السبت 13 جوان.

واضاف بيان الوزارة الاولى أن الحجر تم تمديده في 16 ولاية ويكون ساري المفعول من الساعة 17:00 مساءا إلى 7 صباحا

بينما يمتد الحجر المطبق من الساعة 19:00 مساءا إلى 7 صباحا بباقي الولايات

والولايات المعنية بالتمديد هي كل من باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزاىر، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، وهران، البرج، عين الدفلى، تيبازة والمدية.

في حين تم الرفع الكلي للحجر المنزلي على 4 ولايات وهي: تندوف، وسعيدة، إليزي، وتمنراست.