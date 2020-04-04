تمديد الحجر الجزئي إلى كل الولايات والبليدة تبقى تحت الحجر الشامل

قررت السلطات تمديد الحجر الجزئي الى كل ولايات الوطن بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما كان يمس بعضا من الولايات فقط.

وسيكون الحجر الجزئي بداية من الساعة 19 مساءً إلى 07 صباحا.

وسيتم تطبيق الحجر الجزئي على باقي الولايات ابتداءً من غدا الأحد 5 أفريل.

كما ستبقى ولاية البليدة تخضع للحجر الصحي الشامل مثلما تقرر سابقا.

اما فيما يخص العاصمة فقد تم تمديد الفترة الزمنية للحجر الجزئي ليصبح من 3 زوالا الى 07 صباحا.

والامر ذاته ينطبق على كل من بجاية وسطيف ووهران التي تم تمديد الفترة الزمنية للحجر الجزئي ليصبح من 3 زوالا الى 07 صباحا.

بالاضافة الى كل من تيزي وزو وتيبازة، وتلمسان والمدية.