تمديد الحجر الجزئي لمدة 10 أيام في 29 ولاية

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، عن تمديد الحجر الجزئي، المفروض على 29 ولاية من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وتم اتخاذ القرار، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية، وبعد أن أبرز تقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني تزايد سرعة انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.

وتتعلق الولايات المعنية بتطبيق الحجر الجزئي بكل من أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

وجددت الحكومة نداءها إلى تجند الـمواطنين في تسيير الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، الذين من الواجب أن يتحملوا مسؤولياتهم والتحلي بالإنضباط والتضامن ضمن الإحترام الصارم لكل التدابير الـموصى بها من أجل الوقاية من هذا الوباء العالـمي ومكافحته.