تمديد الحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام

قرر الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام .وحسب مصالح الوزارة الاولى فإن قرار التمديد يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الغد الخميس

والولايات المعنية هي كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما مس القرار ولاية سطيف سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولاية الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.