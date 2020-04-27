تمديد الحجر الحالي لـ 15 يوما إضافية

قررت الوزارة الأولى تمديد العمل بالحجر الحالي لمدة إضافية، مدتها 15 يوما.

وحسب بيان للوزارة الاولى اليوم الإثنين، فإن قرار التمديد يبدأ من 30 أفريل إلى غاية 15 ماي المقبل.

كما جاء في البيان أن تمديد الحجر سيكون مرافقا بالتدابير الوقائية ايضا لمدة 15 يوما.

وحسب ذات البيان فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد إتخذ هذا القرار بعد الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا بعد التشاور مع اللجنة العلميةوالسلطة الصحية التي تتابع تطورات فيروس كورونا في الجزائر.

وفي المقابل جددت الحكومة دعوتها للمواطنين لمواصلة الإمتثال لقوانين الحجر الصحي، بكل وعي وصرامة.