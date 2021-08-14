تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما على 40 ولاية بداية من الغد

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن تمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما على أربعين ولاية بداية من غد الأحد.

وجاء في بيان للوزارة الاولى، أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي يطبق من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، وأولاد جلال.

و لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثماني عشرة الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

وأضاف البيان، أن إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي لايخض الـمناطق الـمتضررة من حرائق الغابات، ولا يشمل كذلك الـمواطنين الـمسخّرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.