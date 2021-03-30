تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوم في 9 ولايات

قررت الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 15 يوم وهذا عبر 9 ولايات.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن تطبق تدابير هذا الحجر ستطبق ابتداء من يوم الخميس الفاتح أفريل 2021.

وسيكون تطبيق الحجر بداية من الساعة ليلا 23:00 ليلا إلى الساعة 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

القرار مس كل من ولاية باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، و وهران.

كما إستثنى القرار الولايات الـ 49 التالية:

أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم.

بالإضافة إلى ولاية الـمسيلة، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة.

وأيضاعين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير، والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي.

الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.