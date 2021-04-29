أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، عن تمديد الحجر الصحي لمدة 21 يوما عبر 19 ولاية بداية من السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من أدرار، الاغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، مسيلة، ورقلة.

بالاضافة الى وهران، تيبازة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس والوادي.

ويمتد الحجر الصحي من الساعة منتصف الليل الى الرابعة صباحا، عبر 19 ولاية المذكورة سابقا.

ودعت الحكومة المواطنين الى مضاعفة اليقظة والتعبئة لمكافحة الوباء، من خلال التقيد الصارم بالتدابير الموصى بها.