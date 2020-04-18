تمديد الحجر الصحي مدة 10 أيام أخرى إلى غاية 29 أفريل الجاري

بادر الوزير الاول عبد العزيز جراد، بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، مدة 10 أيام أخرى إلى غاية 29 أفريل الجاري.

وحسب الوزارة الأولى، يأتي هذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث بادر الوزير الاول، بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 10 أيام الى غاية 29 أفريل الجاري.

وذكر بيان الوزارة الاولى، بأن النظام الـمعمول به حاليا يتمثل في الحجر الشامل بالنسبة لولاية البليدة.

بالإضافة الى الحجر الجزئي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي، بالنسبة لولايات بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، الـمدية، وهران، تيبازة وعين الدفلى.

وأشارت الوزارة الأولى أيضا بأن النظام الـمعمول به حاليا يتمثل في الحجر الجزئي ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة لباقي للولايات 38.

وبهذه لـمناسبة، ذكر الوزير الاول من جديد بضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير الـمتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن، الـموانع الوقائية الوحيدة الكفيلة بوقف انتشار وباء كورونا فيروس “كوفيد.19”.

وأشارت الوزارة الاولى إلى أن عدم احترام هذه القواعد من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على مسار هذا الوباء المتواصل إلى حدّ الساعة، انطلاقا من أنه قد ثبت وجود اقتران وثيق بين انتشار”كوفيد.19″ وحالات التهاون الـمرتبطة بسلوكيات المواطنين.

ووعيا منها بالآثار الإقتصادية والاجتماعية للحجر، فإن السلطات العمومية تتطلع إلى أن يسمح تجديد العمل بهذه التدابير بتعزيز الجهود التي بذلت والقضاء على هذا الوباء.

غير أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا تحلى الـمواطنون بقوة بالإنضباط العام الذي يفرضه هذا الوضع.

ولهذه الأسباب، فإن يقظة الـمواطنة وكذا روح الـمسؤولية الفردية والجماعية تشكل أمام هذا الوباء الحواجز الوحيدة الـممكنة التي ستسمح بتخفيف تدابير الحجر.