أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن تمديد الحجر المنزلي على 34 ولاية لمدة 15 يوما.

وأشار بيان الوزارة الأولى أن تمديد الحجر الصحي مدة 15 يوما، يمتد من الساعة الثامنة مساء الى غاية الخامسة صباحا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت.

بالإضافة الى تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي.

وكذا برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات 14 الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.