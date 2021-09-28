تمديد الحجر المنزلي وتعديل توقيته بداية من الغد
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد إجراءات الحجر الصحي، لمدة 21 يوما، عبر 23 ولاية، بداية من يوم غد الأربعاء.
وتم تعديل توقيت الحجر الصحي ليكون من الحادية عشر ليلا “23:00″، وإلى غاية الخامسة صباحا “05:00”.
كما تم تمديد إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية.
وذكرت الحكومة بأهمية تلقيح الـمواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
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