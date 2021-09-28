إعــــلانات
الوطني

تمديد الحجر المنزلي وتعديل توقيته بداية من الغد

بقلم نادية بن طاهر
تمديد الحجر المنزلي وتعديل توقيته بداية من الغد
الجزائر العاصمة
  • 9437
  • 0

أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد إجراءات الحجر الصحي، لمدة 21 يوما، عبر 23 ولاية، بداية من يوم غد الأربعاء.

وتم تعديل توقيت الحجر الصحي ليكون من الحادية عشر ليلا “23:00″، وإلى غاية الخامسة صباحا “05:00”.

كما تم تمديد إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية.

وذكرت الحكومة بأهمية تلقيح الـمواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

طالع أيضا:

تمديد الحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=992022
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر