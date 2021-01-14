تمديد الحجر المنزلي 15 يوما إبتداء من هذا السبت عبر 29 ولاية

قرر الوزير الأول عبد عزيز جراد اليوم الخميس تمديد الحجز الصحي المزلي 15 يوما إيداء من يوم السبت 16 جانفي2021.

ووفق مصالح الوزارة الاولى إجراءات الحجر المنزلبي ستكون من الساعةالثامنة مساءًإلى غايةالساعةالخامسة(05h00)من صباح اليوم الـموالي

وهذا عبر 29 ولاية التالية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

بالإضافة إلى سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس.

وكذا الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

القرار لايخص الولايات التسعة عشر 19 الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض،.

وأيضا اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.