تمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية. أمرتهم من خلالها بتمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية بالنسبة للمؤسسات التي عرفت تأخرا في إتمام البرامج البيداغوجية.

كما حذرت المراسلة من برمجة امتحانات السداسي الثاني قبل استكمال البرامج. أين أكدت أن بعض المؤسسات برمجت الإمتحانات اواخر الشهر الجاري. علما بأن الإنتهاء من تغطية الأعباء البيداغوجية تقتضي ضمان 14 أسبوعا دراسيا على الأقل بالنسبة لكل سداسي.

وأكدت الوزارة على ضرورة برمجة إمتحانات السنة بعد التأكد من اتمام الحجم الزمني اللازم. بما فيها إمتحانات الدورة الإستدراكية التي يجب تنتظيمها هي الأخرى قبل العطلة الصيفية .