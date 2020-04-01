تمديد العطل السنوية لعمال الصيانة بالجوية الجزائرية الى 19 أفريل

قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد أجال العطل الاجبارية لعمال قاعدة الصيانة إلى غاية التاسع عشر من شهر أفريل الجاري.

وأفادت مصادر رسمية بالشركة في تصريح خصت به”النهار أونلاين”، بأن مديرية الصيانة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد تلقت تعليمات قضت بتمديد عطل عمال قاعدة الصيانة التي كان من المفروض أن تنتهي يوم الرابع من الشهر الجاري الى غاية التاسع عشر منه.

واشارت الى أن خمسين من المائة من العمال معنيين بالقرار سيتم استدعاء البعض منهم من أجل القيام بتجارب روتينية على الطائرة من بينها تشغيل المحركات وتغيير الزيوت.