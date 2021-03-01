تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين إلبرتغال والجزائر لمدة 3 سنوات

تم اليوم الإثنين، تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الجزائر والبرتغال لمدة ثلاث سنوات .

وجرى هذا خلال استقبال وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ، لسفير جمهورية البرتغال بالجزائر، لويس دي ألبوكرك فيلوسو بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد تباحث الطرفان في هذا الصدد حول أهم النقاط التي يمكن إضافتها لهذا البرنامج.

كما تحادثا حول سبل تعزيز وترقية التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والفنون.

من جهة أخرى، أكد الجانبان على أن هذا العمل يهدف إلى الارتقاء بالتعاون وتوثيق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين.