تمديد العمل برخص البناء الممنوحة قبل 6 أشهر والمنتهية آجالها

اسدى وزير السكن توجيهات تندرج في اطار التسهيلات التي تعنى بتمديد آجال رخص البناء المسلمة، والتي يؤول اختصاصها لقطاع العمران.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تشمل التدابير المقررة التمديد الضمني لرخص البناء المسلمة لمدة 6 أشهر بالنسبة للرخص التي انقضت آجالها عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 والمتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوورنا أو التي تقتضي اجالها خلال هذه الفترة الوبائية.

على أن يتم ايداع الطلبات من قبل المعنيين، قبل انقضاء فترة التمديد والتي يتم دراستها وفقا للتنظيم الساري المفعول

مما سبق اطلب منكم وضع حيز التنفيذ نفس التدابير والاجراءات السالفة الذكر بالنسبة لرخص البناء المسلمة من قبل الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي

وتلزم الظروف الاستثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا الحرص على استمرارية في متابعة الاجراءات الادارية، سيما المتعلقة بعقود التعمير.