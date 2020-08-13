تمديد العمل برخص البناء الممنوحة قبل 6 أشهر والمنتهية آجالها

الوطني
  • -
  • 0
تمديد العمل برخص البناء الممنوحة قبل 6 أشهر والمنتهية آجالها
بقلم نادية بن طاهر

اسدى وزير السكن توجيهات تندرج في اطار التسهيلات التي تعنى بتمديد آجال رخص البناء المسلمة، والتي يؤول اختصاصها لقطاع العمران.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تشمل التدابير المقررة التمديد الضمني لرخص البناء المسلمة لمدة 6 أشهر بالنسبة للرخص التي انقضت آجالها عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 والمتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوورنا أو التي تقتضي اجالها خلال هذه الفترة الوبائية.

على أن يتم ايداع الطلبات من قبل المعنيين، قبل انقضاء فترة التمديد والتي يتم دراستها وفقا للتنظيم الساري المفعول

مما سبق اطلب منكم وضع حيز التنفيذ نفس التدابير والاجراءات السالفة الذكر بالنسبة لرخص البناء المسلمة من قبل الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي

وتلزم الظروف الاستثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا الحرص على استمرارية في متابعة الاجراءات الادارية، سيما المتعلقة بعقود التعمير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=869814

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com