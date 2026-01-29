تمديد المرحلة الثالثة للتلقيح ضد شلل الأطفال إلى غاية 05 فيفري

أعلنت وزارة الصحة عن تمديد المرحلة الثالثة والأخيرة للحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال. إلى غاية 05 فيفري 2026، عوضا عن يوم 31 جانفي 2026.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الإجراء جاء لتمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الإستفادة من الجرعة التكميلية باستعمال اللقاح المحقون ضد شلل الأطفال (VPI).

ويأتي هذا القرار نظرا للظروف المناخية المسجّلة خلال هذه الأيام، وحرصا على تسهيل تنقّل الأولياء وضمان أفضل ظروف الولوج إلى المؤسسات الصحية. بما يسمح باستفادة جميع الأطفال المعنيين من هذه العملية الوقائية ذات الأهمية البالغة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور