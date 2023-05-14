تمديد المصادقة على مشاريع المخططات في الوزارات

أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة وجهتها إلى الأمناء العامون للوزارات. تم من خلالها تمديد المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى غاية 31 ماي الجاري .

وجاء في المراسلة التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها ،أنه بسبب التأخير في عملية المصادقة على المخططات في وقتها. (حيث كان من المنتظر الإنتهاء منها يوم 30 أفريل). تم استثنائيا تمديد العملية إلى غاية 31 ماي الجاري .

وحسب الوظيف العمومي ،فإنه بالنظر إلى تقييم الحصيلة الشهرية. المتعلقة بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على هذه المخططات فقد تبين أنه ثمة تأخر في إنهاء هذه العملية .

وأكدت الوظيفة العمومية، من خلال إرساليتها ،أن بعض المؤسسات والإدارات العمومية قد تأخرت ،في المصادقة على مشاريع القوانين وقصد ضمان السير الحسن للعملية تقرر تمديد الآجال .

للتذكير كانت الوظيفة العمومية قد قامت تأجيل عملية التوظيف الخارجي. وأمرت بتخصيص المناصب المالية الشاغرة للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني(DAIP والإدماج الإجتماعيPID” “لحاملي الشهادات .وحسب المراسلة التي كانت النهار أون لاين، قد نشرتها من قبل، فإن المناصب المالية المتوفرة في كل قطاع تخصص لهذه الفئة. باعتبارها أولوية ولا يمكن إجراء عمليات توظيف خارجين في ظل توفر التخصصات المطلوبة. ضمن المستفيدين من جهازي الإدماج الاجتماعي. أو المهني إذ تبقى العمليات مؤجلة إلى غاية تسوية الوضعية النهائية .