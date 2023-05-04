تمديد الموعد النهائي للتسجيل في منح “جان سيناك” لطلبة الدكتوراه الجزائريين

أعلن المعهد الفرنسي الجزائري عن تمديد آخر موعد للتسجيل في منحة “جان سيناك” لأولئك الذين لم يتمكنوا من التسجيل فيها.

بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الشاعر جان سيناك، يقدم المعهد الفرنسي الجزائري 6 منح دكتوراه مشتركة. للطلاب الذين التحقوا بأطروحة منذ أقل من عامين.

في الواقع ، في بيان صحفي نُشر أمس الأربعاء، دعا Campus France طلاب الدكتوراه الجزائريين. لاغتنام هذه الفرصة الجديدة وإرسال ملفات طلباتهم قبل 30 ماي 2023. وسيحصل الفائزون على 18 شهرًا من منح التنقل موزعة على 36 شهرًا.

وللتذكير، فإن هذه المنح تتعلق بمجال اللغة الفرنسية. على وجه الخصوص ، الأدب الفرنسي والفرنكوفوني والتعليمي الفرنسي وعلوم اللغة. وبالتالي ، فإن الطلاب الجزائريين المهتمين بهذه التخصصات لديهم موعد نهائي يمتد حتى 30 ماي 2023 الساعة 7 مساءً لتقديم ملفات طلباتهم.

وسيتم اختيار الفائزين بهذه المنح على أساس ملف إلكتروني. يتم إرساله إلى العنوان التالي: [email protected]

ويجب أن يتضمن هذا الملف المستندات التالية:

-سيرة ذاتية مفصلة في صفحتين كحد أقصى.

-استمارة التسجيل.

-وصف تفصيلي للمشروع في ما لا يزيد عن صفحتين.

-خطاب دعم من مدير الأطروحة بالجزائر.

-خطاب من مدرس لغة فرنسية مخول بالإشراف على البحث.

وسيتم إبلاغ المرشحين بشكل فردي بنتائج هذا الاختيار. وسيتمكنون من بدء تنقلهم بين 1 أكتوبر و 31 ديسمبر 2023 على أبعد تقدير.