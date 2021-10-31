تمديد النقل بـ”المترو” إلى الواحدة صباحا إستثنائيا

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر اليوم الأحد، عن تمديد مواقيت النقل إلى الساعة الـ01 سا صباحا إستثنائيا.

وحسب بيان لمؤسسة مترو الجزائر أن تمديد مواقيت النقل اليوم إستثنائيا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954.

وإستأنف ميترو الجزائر بداية الشهر الجاري نشاطه بعد 18 شهرا من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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ميترو الجزائر يستأنف نشاطه

وإستأنف ميترو الجزائر اليوم نشاطه بعد 18 شهرا من التوقف بسبب جائحة كورونا. أين تكبدت المؤسسة خسائر مالية فاقت 4 مليار دج. وحسب المدير العام للمؤسسة علي أرزقي انه وبالرغم من حجم الاضرار المالية التي لحقت بالمؤسسة. تم دفع رواتب العمال بصفة منتظمة وكذا ضمان تكاليف الصيانة. وذلك بفضل الدعم الذي قدمته الدولة لها.

وواصل ذات الؤسسة عبر القناة الأولى الإذاعية ان الميترو اليوم بعد استئناف نشاطه نقل أكثر من 100 ألف مسافر يوميا من الساعة 6 صباحا الى 9 مساء. في حين بلغت تكلفة مشاريع توسعة خطي المترو من الحراش نحو مطار الدولي هواري بومدين ومن محطة عين نعجة نحو محطة براقي 160 مليار دج.

وأضاف المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر ان وتيرة انجاز العديد من المشاريع على المستوى الوطني مثل توسعة وإنجاز خطوط الترامواي وإعادة تهيئة المصاعد الكهربائية. كما تقدمت نسبة الاشغال بمشروع ترامواي مستغانم الممتد على مسافة 14.5 كلم ومن المنتظر دخوله حيز الخدمة في في الثلاثي الاول لـ 2022.

وبخصوص مشاريع المصاعد الهوائية فإن مشروع إنجاز المصعد الهوائي “تيزي وزو-كاف النعجة” و”تيزي وزو-مستشفى سيدي بلوى-قرية رجاونة” وسيتم تسليمه قبل نهاية السداسي الاول من 2022. في حين سيدخل مشروع تجديد المصعد الهوائي لمدينة وهران حيز الخدمة في الثلاثي الاول لـ 2022.

وأكد ارزقي ان مشاريع توسعة خط ترامواي الجزائر من ساحة المعدومين الى غاية بلدية بئر مراد رئيس، وانجاز خط التراموي لمدينة باتنة وعنابة مجمدة حاليا.

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