تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13جويلية بـ29 ولاية

قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد مساء اليوم الإثنين تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13جويلية القادم.

ووفق مصالح الوزارة الأولى فإن هذا القرار اتخذه الوزير الاول ويخص 29 ولاية مع الإبقاء على رفع الحجر على 19 ولايةأخرى.

وبمقتضى هذا القرار فإن الحجر يسري من الثامنة مساء إلى 5 صباحا.

وأضاف البيان ان الولايات المعنية بالحجر هي:

بومرداس، تيسمسيلت، سوق أهراس، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، وهران، عنابة ، بجاية، أدرار الأغواط، والوادي.

وجاء هذا القرار بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية.

كما امر الوزير الاول ولاة الجمهورية بإقرار حظر جزئي أوتام على مستوى البلديات أوالأحياء التي تعرف انتشارا كبيرا لكورونا.