تمديد تسجيلات الدراسة بالمراسلة إلى غاية 30 نوفمبر

أعلن الديوان الوطني للتعليم عن بعد عن تمديد عملية التسجيل إلى غاية 30 نوفمبر، استجابة للطلبات العديدة التي تلقاها.

وكشف الديوان أن الفروض الإلكترونية سيتم الشروع فيها في بداية من الفاتح أفريل القادم. مع تغيير في طريقة إجراء أحد الفروض المحملة عن طريق الأرضية الإلكترونية واستبداله بالفرض الإلكتروني عبر الأنترنت.

ويقوم المتعلم من خلال هذا “الفرض الإلكتروني”، بسحب الفروض ثم حلها. وبعدها يسحب الإجابات قصد المراجعة وتحتسب له نقطة المراقبة المستمرة في عملية حساب معدل إمتحان المستوى.

وللإستفادة منه، يقوم الطالب بإدخال رقمه السري وسحب الفروض الخاصة به والإجابات. وبعد مراجعتها يقوم بالإجابة على الأسئلة التي توجد في حسابه.

حيث يُقيم الكترونيا من قبل لجان مختصة، تعمل على تقييم الإجابة وهي العلامة التي يتم الإعتماد عليها في احتساب المعدل النهائي للإنتقال إلى المستوى الأعلى.

وتتم هذه العملية بعد التسجيل عن طريق موقع ONEFD ودفع المستحقات. وإيداع الملف الورقي التي تتبعها عملية التحقق من قبول الطلب.

ويملك كل طالب مجموعة من المعطيات تتمثل في إسم المستخدم، ورقم المرور وعليه استخدام هذه المعلومات لسحب الفروض وإجابات الفروض بالمراسلة لسنة 2023.