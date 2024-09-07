تمديد تصويت الجالية الوطنية بتونس إلى الثامنة مساءً

و قال نصر الدين دخلي، في تصريح لـ وكالة الأنباء الجزائرية، إنه “تم تمديد ساعات الانتخاب عبر مكاتب الاقتراع إلى الثامنة مساءً بدل السابعة مساءً. من أجل تمكين الجالية من أداء الواجب الانتخابي في اليوم السادس و الأخير من الانتخابات الرئاسية”.

يشار الى أن الهيئة الناخبة في تونس يبلغ تعدادها ما يقارب 16 ألف ناخب موزعة على ثلاثة مراكز انتخابية بكل من القنصلية العامة بالعاصمة تونس (10134)، قنصلية الكاف (3278) و قنصلية قفصة (1917).

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسب التصويت في رئاسيات سبتمبر داخل الوطن وخارجه.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن نسبة التصويت في الرئاسيات على الساعة الواحدة زوالًا بلغت 16.18 بالمائة خارج الوطن. كما بلغت نسبة التصويت 13.11 بالمائة داخل الوطن.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 4.56 بالمئة على الساعة الـ10صباحا عبر مراكز التصويت في مختلف ولايات الوطن و 14.50بالمئة بالخارج.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن عدد مكاتب التصويت المسخّرة للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها هذا السبت. بلغ قرابة 63 ألف مكتب بينما بلغ عدد المؤطرين نحو 500 ألف مؤطرا.

كما قال شرفي في لقاء بثّه التلفزيون الجزائري، إنه وفضلا عن كل الإمكانيات المسخّرة. لإنجاح هذا الموعد الانتخابي ستشهد مكاتب التصويت حضور ممثلي المترشحين الثلاثة. وهو ما يعكس مثلما قال “شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات على النُضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائري. مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية. مضيفا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مؤطري الإنتخابات الرئاسية. ما يمكنهم من الإندماج في المسار السياسي.

من جهة أخرى، إعتبر شرفي أن الحملة الإنتخابية جرت في أجواء ميزها “النُضج الديمقراطي”. وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.