تمديد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من انتشار كورونا لمدة 10 أيام

أعلنت الوزارة الأولى اليوم السبت، عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار وباء كورونا عبر كامل التراب الوطني لـ10 أيام إبتداء من يوم يوم السبت 15 جانفي 2022.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة 10 أيام.

حيث سيتم تطبيق إجراءات غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية الـمتخذة في هذا الـمجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية الـمخصصة لـمختلف الأنشطة.

وبهذا الصدد، فإن الحكومة تحرص على التأكيد على أن عدد حالات الإصابات الـمسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء.

وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع الممستشفيات أمام صعوبات كبيرة.

حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الـموجة الثالثة من هذا الوباء.

ولذلك، تجدّد الحكومة حسب نفس البيان، بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لـمواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي.

وذلك من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

كما تجدد خصوصا نداءاتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.