تمديد تعليق المراقبة التقنية للسيارت إلى غاية 19 أفريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، تمديد تعليق استقبال المواطنين للفحص التقني للسيارات، إلى غاية 19 أفريل المقبل.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر، أنه قد تم تمديد تعليق نشاط المراقبة التقنية للسيارات.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت المؤسسة، قد قامت بتعليق المراقبة التقنية للسيارات، في الفترة الممتدة من 22 مارس وإلى غاية 4 أفريل، في إطار الوقاية من تفشي وباء كورونا.