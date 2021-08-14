تمديد تعليق نشاط النقل أيام العطلة الأسبوعية ومنع حفلات الأعراس

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، لمدة 15 يوميا، ويشمل 40 ولاية، في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الأولى، يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، على 40 ولاية.

هذا وتم تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، والنقل بالسكك الحديدية، ونشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

كما تم تمديد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي. ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: أسواق بيع السيارات الـمستعملة، والقاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، ودور الشباب، والـمراكز الثقافية.

كما يمدّد إجراء تحديد نشاطات الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول.

وتم تمديد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية.

كما تم تمديد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

هذا وفيما يخص التجمعات العامة، تم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

كما يُمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.