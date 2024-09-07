تمديد توقيت غلق مكاتب الاقتراع إلى الثامنة مساءً

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن تـمديـد توقيت غـلـق مكـاتـب الاقـتـراع إلى الساعة الثامنة مساءً.

وأكدت السلطة، في بيانها مساء اليوم، الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة. وبعد الإطلاع على طلباتهم بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الثامنة مساء.

وجاء في بيان السلطة : “طبقا لأحكام المادة 132 الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى عناية الناخبات والناخبين أنه تم الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة وبعد الاطلاع على طلباتهم, بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الساعة الثامنة (20:00 سا) مساء”.