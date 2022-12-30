تمديد حالة الطوارىء في تونس

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارىء بالبلاد و التي كانت من المقرر أن تنهي بداية 2023.

وأصدر اليوم الرئيس التونسي مرسوما رئاسيا يتضمن تمديد حالة الطواريء بالبلاد لمدة شهر .وذلك بداية من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جانفي 2023.

ووفقا للعدد 143 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحسب الأمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

امر قيس سعيد بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023 .