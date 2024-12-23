قرّر أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي بالإجماع، اليوم الإثنين، تمديد رئاسة الجزائر للاتحاد البرلماني العربي لعهدة جديدة.

ويأتي هذا، بعد ترأس الجزائر لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية منذ مؤتمرها السادس والثلاثين، والذي احتضنته الجزائر يومي 26 و27 ماي 2024.

وحسب بيان لمجلس الأمة، انعقدت مساء اليوم الاثنين، بالقاهرة، أشغال الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي.

وشارك في الدورة، ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. وبمعية عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة.

وخُصص الاجتماع للاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي حول تنفيذ قرارات مؤتمرات الاتحاد، وأنشطة أمانته العامة ووضعه المالي.

وكذا، تباحث وضع مقر الأمانة العامة، واعتماد قائمة الفائزين بجائزة التميز البرلماني العربي.

وقد قررت اللجنة تشكيل لجنتين فرعيتين منبثقتين عنها، تُعنى إحداهما بالوضع المالي للاتحاد. وتختص الأخرى بمراجعة ميثاق الاتحاد من أجل تحيينه مع التطورات العربية والدولية وتحدياتها الجديدة. وتضمينه البت في موضوع المقر وآليات تفعيل اللجان الدائمة للاتحاد.