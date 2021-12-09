تمديد رفع الحجر الصحي لـ 15 يوما بداية من هذا السبت

قرّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني. وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية.

ولهذا الغرض، يمدّد النظام الحالي للحماية والوقاية لـ 15 يومًا، ابتداء من يوم السبت 11 ديسمبر 2021.

ويتم تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية تبعًا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي. الأمر الذي يتطلب مع ذلك، تحلي الـمواطنين باليقظة الشديدة، والذين يجب عليهم تجنب أي تراخي فيما يخص احترام التدابير الـمانعة. ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ولاسيما بسبب ظهور الـمتحور الجديد “أوميكرون”.

كما يقتضي التزام الـمواطنين بدعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي عن طريق عملية التلقيح. ومواصلة احترام التدابير الـمانعة، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الواقي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

وفي هذا الظرف، تدعو الحكومة جميع الـمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف. على حملات التلقيح الـمتواصلة على كامل التراب الوطني، مع العلم أن التلقيح يظل أفضل وسيلة للوقاية والحماية.