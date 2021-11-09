تمديد رفع الحجر الكلي على جميع ولايات الوطن لمدة 21 يوما

قرر الوزير الاوبوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان تمديد رفع الحجر الكلي على جميع ولايات الوطن لمدة 21 يوم ابتداء من يوم غد الاربعاء. وهذا التمديد يخص النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وكانت مصالح الوزارة الأولى قررت بتاريخ 18 أكتوبر 2021 رفع الحجر الصحي عن كامل التراب الوطني بعد إستقرار الحالة والوبائية بالبلاد. وأيضا إستشارة اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا.

وأضاف بيان ذات المصالح انه سيتم الإبقاء بيان الوزارة على التدابير الوقائية الأخرى لمدة 21 يوما بداية من يوم 10 نوفمبر الجاري مع الإبقاء على الإجراءات المطبقة في الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية. بالإضافة إلى تمديد قرار منع الاجتماعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان.

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