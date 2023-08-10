تمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية عبر الشواطئ

أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس. لجميع ولاة الولايات الساحلية الأربع عشرة بتعليمة. لتعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطيء سيما بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية.

وحسب ما أفادت به الداخلية في بيانها فإن هذه الخطوة جاءت “ضمانا لسلامة المصطافين وحمايتهم من أخطار الغرق في الشواطيء. أين ابرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لجميع ولاة الولايات الساحلية الأربع عشرة بتعليمة لتعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطيء سيما بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية، من خلال تعديل التوقيت الجاري العمل به بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية”.

وأضافت الوزارة “أن انخراط المواطنين أحسن سبيل لإيقاف سلسلة ضحايا حوادث الغرق سيما بالإلتزام بالمسؤولية والحيطة بتجنب السباحة في الشواطيء الممنوعة للسباحة والمسطحات المائية فضلا على الإقتداء بارشادات السلامة عند ارتياد الشواطيء المسموحة”.