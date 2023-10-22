تمديد ساعات العمل بالمكتبات الرئيسية وفضاءات المطالعة العمومية إلى غاية العاشرة مساءً

أصدرت وزارة الثقافة والفنون، تعليمة وزارية إلى المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. ومديري الثقافة والفنون بالولايات لتبليغ مديري المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. بخصوص تمديد ساعات العمل بالمكتبات الرئيسية وفضاءات المطالعة العمومية إلى غاية العاشرة مساء.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا سيما الالتزام السادس والأربعين (46) البند السادس. وفي إطار سياسة قطاع الثقافة والفنون الداعمة للقراءة والمطالعة العمومية وكذا تطوير أداء المرافق الثقافية ونوعية خدماتها.

حيث طلبت الوزارة العمل عاجلا على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المكتبات وفضاءات المطالعة العمومية أمام القراء والمنتسبين. من طلبة وباحثين إلى غاية الساعة العاشرة مساء (22:00)، وذلك ابتداء من تاريخ 25 أكتوبر 2023.

كما نوهت الوزارة أنها تولي أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه التعليمة كلّ فيما يتعلّق به.