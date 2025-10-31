إعــــلانات
تمديد ساعات عمل الترامواي اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
أعلنت شركة سيترام الجزائر، عن تمديد ساعات سير الترامواي على طول خط العاصمة إلى غاية الثانية (02:00) صباحًا، وذلك ليلة اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء الذكرى 71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان للشركة، سيكون آخر إنطلاق من محطة العناصر، على الساعة الثانية صباحا. على أن يكون آخر إنطلاق من درقانة على الساعة الثالثة صباحا.

ودعت الشركة، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، الاتصال بخدمة الزبائن على الرقم 0659947006.

