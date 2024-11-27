تمديد صلاحية “الفيزا” في هذا البلد إلى سنة

فتحت إسبانيا أبوابها للأجانب من خلال تبني إصلاح جريء لقانون الهجرة الخاص بها. والذي يوفر العديد من التسهيلات فيما يتعلق بتنظيم الهجرة. خلافا لسياسات الهجرة في بلدان منطقة شنغن الأخرى.

وقرّرت إسبانيا بشكل خاص تسهيل الأمور على الأجانب الذين يرغبون في الحصول على وظيفة. من خلال تمديد صلاحية تأشيراتهم من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

وذكرت وسائل الإعلام المتخصصة شنغن إنفو، أن هذا القرار الذي يخص الأجانب، حاملي تأشيرة البحث عن عمل. سيمكنهم من الحصول على فرصة أكبر للعثور على عمل يناسب مهاراتهم، مما يسهل استقرارهم في الدولة.

كما أضافت المصادر، أن التأشيرة الإسبانية للبحث عن عمل ستعرف زيادة في صلاحيتها من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة. وهو جزء من إصلاح قانون الهجرة الذي تم نشره في النشرة الرسمية الإسبانية يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر.

وبحسب وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، فإن التغييرات المرتبطة بهذا الإصلاح ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من 20 ماي 2025، في شكل مرسوم ملكي.

كما يهدف تمديد صلاحية تأشيرات البحث عن عمل بشكل خاص إلى تلبية إحتياجات سوق العمل في إسبانيا. من خلال منح العمال الأجانب الوقت اللازم للعثور على فرص مهنية أفضل. وبمجرد عثور العمال الأجانب على عمل في إسبانيا. سيتعين عليهم البدء في الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح إقامة في البلاد.

ووفقا لصحيفة ألموندو، فإن الباحثون عن عمل ليسوا المعنيين الوحيدين فقط بهذا الإجراء. فقد قررت إسبانيا أيضا منح جميع تأشيراتها صلاحية لمدة عام واحد. على غرار الإقامة القصيرة، والإقامة الطويلة، وتأشيرة الإقامة. بالغضافة كذلك إلى تأشيرة عبور المطار، وتأشيرة الإقامة المؤقتة الطبيعة غير العادية، وأخيرا تأشيرة البحث عن عمل.