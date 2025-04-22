تمديد عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف الجديد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بخصوص جديد مشروع تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى 5 أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.

وفي ردّه على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان، أكد بن طالب، أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضاً مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمّن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوّه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوماً.

وكشف بن طالب أنه في الأول يتم تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، بناءً على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.

بينما هناك تمديد ثانٍ قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.

وتابع الوزير أن هذا التعديل يعَدُّ مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.

وفي السياق ذاته، أكد بن طالب أن هذا المشروع يضمن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحدّ من اللجوء إلى العطل المرضية.