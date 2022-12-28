تمديد عقد مدرب اليابان إلى غاية 2026

أعلن الإتحاد اليابان لكرة القدم تمديد عقد المدرب هاجيمي مورياسو إلى غاية 2026 بعد المشوار الطيّب الذي قدّمه في مونديال قطر.

وكان مورياسو قد قاد لاعبيه للتأهل إلى الدور 16 من العرس الكروي العالمي.

ويعبتر مورياسو أحد افضل المدرب اليابانيين في السنوات الأخيرة بعدما فرض منطقه و منطق الاستقرار في بيت منتخب “الساموراي”.

كما يعرف بأنه احد أكبر المدربين الذي يملكون احتراما كبيرا من قبل الجماهير.

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