تمديد عمل كلّ الصيدليات إلى العاشرة ليلا

بسبب الفوضى التي شهدتها المناوبة خلال الأسابيع الماضية

بعض الصيدليات شهدت طوابير طويلة خاصة على مستوى المدن الكبرى

تسبب قرار منع الصيدليات من العمل بعد الثامنة والنصف ليلا، باستثناء تلك المعنية بالمناوبة، في تشكيل طوابير طويلة أمام بعض الصيدليات التي التزمت بالمناوبة، فيما يضطر العديد من المرضى الذين لا يملكون وسائل نقل إلى الانتظار إلى اليوم الموالي لاقتناء أدويتهم.

وتشهد عملية المناوبة الخاصة بالصيدليات فوضى كبيرة، على خلفية قرار وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، إلزام الصيادلة غير المعنيين بالمناوبة الليلية على الغلق، على الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع تسليط عقوبات في حق المخالفين، والتي تصل إلى الغلق النهائي للصيدلية ومنع الصيدلي من ممارسة النشاط مجددا.

ورغم أن القرار جاء استجابة لطلب العديد من الصّيادلة، الذين حرموا من حقهم في المناوبة، بسبب وجود أكثر من صيدلية مفتوحة في الوقت ذاته، إلا أن النتيجة هي عدم التزام الصيدليات المعنية بالمناوبة وغلق الصيدليات غير المعنية بها على الثامنة والنصف، ليجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى التنقل إلى بلديات مجاورة والوقوف في طوابير طويلة، أو محرومين من شراء الأدوية والانتظار إلى اليوم الموالي لمن لا تتوفر لديهم وسائل نقل، وإمكانية تعقيد وضعهم الصحي.

من جهتها، أكّدت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة لـ«النهار»، أن قرار غلق الصيدليات على الثامنة والنصف ليلا، كان من أجل ضمان مناوبة ليلية عادلة، إذ لا يعقل أن تكون الصيدلية المناوبة مفتوحة ولا تعمل، بالإضافة إلى صيدليات أخرى غير معنية بها.

وكشفت ذات المصادر، أنه تقرر تمديد عمل كل الصيدليات إلى غاية العاشرة ليلا، تحسبا للطلب الكبير عليها، وتفادي الطوابير التي تشهدها الصيدليات المناوبة، فضلا عن فتح نقطة مداومة في كل مقاطعة إلزاميا لمعالجة المشكل المطروح حاليا.