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تمديد غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة عبر كامل البلاد لمدة 15 يوم

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تمديد غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة عبر كامل البلاد لمدة 15 يوم
بقلم م . فيصل

إتخذت الحكومة عشية نهاية السنة الميلادية جملة من التدابير الإضافية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ووفق مصالح الوزارة الأولى تم تمديد غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يوم

ووَاف البيان تمديد لـمدة 15 يومًا، وفي الولايات الـ  29 الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف   بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.


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