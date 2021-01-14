تمديد غلق أسواق بيع المركبات المستعملة عبر كامل التراب الوطني لمدة 15 يوما

قررت الحكومة اليوم الخميس، تمديد غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يوما.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تقرر فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تمديد غلق الأنشطة التالية:

-القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

-كما يُمدّد تحديد أنشطةالـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع،على البيع الـمحمول فقط.

-يُمدد أيضا إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراءالحجر الجزئي الـمنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً(19h00)مساء.

-يتم الفتح التدريجي والـمراقب للـمراكز الثقافية ودورالشباب،وذلك مع الامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلميةلـمتابعةتطورجائحة فيروس كورونا.

-تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العاديةوالأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذاتطبيق العقوبات المنصوص عليهافي التنظيم الـمعمول به ضدالـمخالفين.

وتجدر الإشارة، إلى ان تمديد غلق هذه الأنشطة سيكون لمدة 15 يوما بالولايات 29 المعنية بإجراءات الحجر الصحي.