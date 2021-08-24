تمديد غلق قاعات الحفلات ومنع إقامة الأعراس

ذكرت مصالح الوزارة الأولى، بتمديد غلق قاعات الحفلات ومنع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

وجاء في بيان للوزارة الأولى: “تبعا للبيان الصادر يوم الثلاثاء 24 أوت 20121 المتعلق بتعديل أوقات توقيت الحجر الجزئي الـمنزلي، فإن مصالح الوزير الأول تُذكر أن رفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ، لا تخص قاعات الحفلات التي تظل مغلقة مع إعادة تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به”.

وأضاف البيان: “كما يمدّد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطن ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث”.