تمديد فترة إيداع الحسابات الاجتماعية والسجل التجاري إلى 31 سبتمبر

مددت وزارة التجارة فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا السجل التجاري إلى غاية 30 سبتمبر 2019 .

وكانت فترة إيداع السجل التجاري و الحسابات الاجتماعية تنقضي قبل تمديدها عند 31 جويلية الحالي.

ويعتبر إيداع الحسابات الاجتماعية إجراء إلزامي يتعين القيام به في الآجال المحددة طبقا لأحكام للقانون التجاري.

بحيث يتم إيداع الحسابات، حسب البيان على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، المتواجدة على مستوى كل ولاية، وذلك حسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية.